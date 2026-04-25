Університети можуть залишитися без студентів: нардеп назвала причину

Народна депутатка України Ірина Морозова заявила, що українські університети можуть залишитися без студентів, зокрема першокурсників. Причиною таких наслідки може стати впровадження реформи старшої школи, фінальний етап якої запланований на 2027 рік.

Про це нардепка сказала в ефірі "День.LIVE".

Чому університети вже в найближчі роки можуть залишитися без студентів

Як пояснила Ірина Борзова, у 2028-2029 роках університети можуть залишитися без першокурсників, оскільки відбувається перехід на 12-річну систему освіти.

"Відповідно у 2028-2029 роках університети втратять вступників... першокурсників, тому що діти переходять на 12-річне навчання. І насправді це дуже великий ризик для наших університетів, з ними потрібно вже починати працювати, тому що фактично один рік не буде вступників, не буде відповідно першого курсу студентів", — сказала нардепка, додавши, що це також серйозне економічне навантаження.

За її словами, реформа реалізується в умовах повномасштабної війни, що суттєво змінило освітній контекст. Серед ризиків — відсутність узгодженості між школами та університетами, а також вплив на якість підготовки абітурієнтів.

Борзова також застерегла, що на тлі цих змін і вже наявного відтоку молоді за кордон частина закладів вищої освіти може опинитися під загрозою реорганізації або закриття.

