Live Media HUB та університет Карпенка-Карого оголосили про співпрацю

Ректор КНУТКіТ Інна Кочарян та власниця медіахолдингу Live Media HUB Анна Ковальова. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Live Media HUB та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого оголосили про старт довгострокової співпраці. Сторони підписали меморандум, у межах якого студенти зможуть проходити стажування у редакціях і працювати над власними медійними проєктами. У холдингу зазначають, що партнерство має стати платформою для підготовки нових фахівців медіасфери.

Про це у коментарі журналістку Новини.LIVE Олександру Саюну розповіла власниця медіахолдингу Live Media HUB Анна Ковальова.

Підписання меморандуму між Live Media HUB і КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Live Media HUB і КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого підписали меморандум

Live Media HUB та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого офіційно розпочали довгострокову ініціативу співпраці. Партнерство передбачає практичну взаємодію студентів із медіаіндустрією, зокрема стажування у реальних редакціях, участь у створенні контенту та роботу над власними проєктами.

У межах співпраці майбутні журналісти, режисери монтажу, звукорежисери та інші фахівці зможуть отримати практичний досвід ще під час навчання. У Live Media HUB наголошують, що така взаємодія дозволить студентам краще зрозуміти специфіку роботи в сучасних медіа та підготуватися до професійної діяльності.

Власниця медіахолдингу Live Media HUB Анна Ковальова, відповідаючи на запитання про важливість співпраці з університетом Карпенка-Карого, наголосила, що для компанії стратегічно важливо працювати з молодими спеціалістами.

Читайте також:

"Для нас взагалі важливо співпрацювати з молоддю, з талановитими випускниками. Карпенка-Карого — це інституція, яка випускає фахівців, з якими ми співпрацюємо. У нас наразі достатньо багато молоді проходять практику. Також багато співробітників є випускниками Карпенка-Карого — звукорежисери, режисери монтажу", — зазначила вона.

За словами Ковальової, партнерство є взаємовигідним для обох сторін, адже медіахолдинг не лише готовий ділитися практичним досвідом, а й сам зацікавлений у професійній експертизі викладачів та керівництва університету.

Коментуючи мету самої ініціативи, власниця Live Media HUB пояснила, що йдеться насамперед про можливість для студентів отримати реальний досвід роботи в медіа ще до офіційного працевлаштування.

"Ініціатива має на меті отримувати класних фахівців до себе в команду, давати їм можливість навчатися, проходити практику. Зрозуміти перед тим, як виходити вже на повноцінне робоче місце, як це — працювати ведучим, як це — працювати режисером монтажу. З чим ти стикаєшся вже в межах робочого процесу. Це такий live-режим відчути", — сказала Анна Ковальова.

У Live Media HUB також наголошують, що кадрове питання сьогодні є одним із головних викликів для українського медіаринку. Саме тому співпраця з профільними закладами освіти розглядається як можливість формувати нове покоління фахівців та залучати молодих спеціалістів до роботи в індустрії.

Новини.LIVE інформували, що в Україні кількість абітурієнтів не зменшується попри повномасштабну війну. Як заявила нардепка Юлія Гришина, у 2026 році число зареєстрованих учасників НМТ майже відповідає показникам минулого року. За її словами, це свідчить про довіру молоді до української освіти та бажання навчатися саме в Україні.

Новини.LIVE також повідомляли, що українські університети у 2028–2029 роках можуть залишитися без першокурсників через перехід на 12-річну систему освіти. Про це заявила народна депутатка Ірина Борзова, пояснивши, що один рік фактично не буде набору студентів на перший курс. За її словами, це створює серйозні ризики та економічне навантаження для закладів вищої освіти.