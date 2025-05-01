Люксембург предоставит миллион евро Фундации Елены Зеленской

Ксавье Бетель. Фото: facebook.com/XavierBettelPM

Министр иностранных дел и внешней политики Люксембурга Ксавье Бетель объявил о финансовой помощи для Фонда Елены Зеленской. Речь идет об одном миллионе евро.

Об этом Ксавье Бетель заявил во время визита в Украину в четверг, 1 мая.

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Деньги для Фонда Зеленской

"Я чрезвычайно счастлив, что мы смогли выделить миллион евро для Фонда Елены Зеленской", — отметил Бетель.

По его словам, Люксембург понимает травмы, которые будут иметь представители младшего поколения в ситуации войны.

"Мы всегда будем на вашей стороне", — добавил он.

Напомним, глава Минобороны Люксембурга Юрико Бакес объявила о выделении Украине 10 миллионов евро.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Юрико Бакес в Киеве. Стороны обсудили будущее сотрудничество.