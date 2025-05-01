Люксембург надасть мільйон євро Фундації Олени Зеленської

Люксембург оголосив фінансову допомогу для Фундації Зеленської
Міністр закордонних справ і зовнішньої політики Люксембургу Ксав'є Бетель оголосив про фінансову допомогу для Фундації Олени Зеленської. Йдеться про один мільйон євро.
Про це Ксав'є Бетель заявив під час візиту до України у четвер, 1 травня.
Гроші для Фундації Зеленської
"Я надзвичайно щасливий, що ми змогли виділити мільйон євро для Фундації Олени Зеленської", — зазначив Бетель.
За його словами, Люксембург розуміє травми, які будуть мати представники молодшого покоління в ситуації війни.
"Ми завжди будемо на вашому боці", — додав він.
Нагадаємо, глава Міноборони Люксембургу Юріко Бакес оголосила про виділення Україні 10 мільйонів євро.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Юріко Бакес у Києві. Сторони обговорили майбутню співпрацю.
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