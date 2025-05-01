Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Люксембург оголосив фінансову допомогу для Фундації Зеленської arrow

Люксембург оголосив фінансову допомогу для Фундації Зеленської

1 травня 2025 10:19
Аркадій Пастула - Редактор
Люксембург надасть мільйон євро Фундації Олени Зеленської
Ксав'є Бетель. Фото: facebook.com/XavierBettelPM
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ і зовнішньої політики Люксембургу Ксав'є Бетель оголосив про фінансову допомогу для Фундації Олени Зеленської. Йдеться про один мільйон євро.

Про це Ксав'є Бетель заявив під час візиту до України у четвер, 1 травня.

Реклама
Читайте також:

Гроші для Фундації Зеленської

"Я надзвичайно щасливий, що ми змогли виділити мільйон євро для Фундації Олени Зеленської", — зазначив Бетель.

За його словами, Люксембург розуміє травми, які будуть мати представники молодшого покоління в ситуації війни.  

"Ми завжди будемо на вашому боці", — додав він.

Нагадаємо, глава Міноборони Люксембургу Юріко Бакес оголосила про виділення Україні 10 мільйонів євро.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Юріко Бакес у Києві. Сторони обговорили майбутню співпрацю.

Олена Зеленська МЗС фінансова допомога гроші Україна Люксембург
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама