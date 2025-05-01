Помощь Украине от Люксембурга - какая сумма - новости

Ксавье Бетель (слева направо), Андрей Сибига и Юрико Бакес

Россия должна показать действиями, что она действительно настроена на мир, а не только говорить о нем на определенные даты в целях пропаганды. Ведь война — это не шоу.

Об этом на брифинге в МИД заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель.

Реклама

Читайте также:

"Путин хочет показать кое-что на Красной площади. Россияне хотят показать мир, им необходимо прекращение огня? Но это разные вещи, я о мире и прекращении огня. И мы видели, что сделала Россия. Речь идет о прекращении огня, а затем восстановлении доверия. И это должно быть включено в повестку дня, когда мы говорите о мире, а не для пропаганды", — сказал Ксавье.

Он также добавил, что восхищается стойкостью Президента Зеленского и украинского народа и пообещал всестороннюю поддержку Люксембурга Украине столько, сколько это будет ей нужно.

В частности, на совместном брифинге с министром иностранных дел Андреем Сибигой, Ксавье Бетелем и министром обороны Люксембурга Юрико Бакес было объявлено о выделении Украине еще 97 млн евро. 80 из них пойдет на гуманитарные нужды, а остальные 17 млн направят на разминирование Украины.

Кроме того 57 млн евро было предоставлено в качестве поддержки на помощь городам Кривой Рог, а 10 млн — на оборонный сектор. В общем военная помощь Люксембурга для Украины уже превысила 250 млн евро.

В свою очередь министр Сибига напомнил, что по оценкам Всемирного банка РФ нанесла ущерб украинской инфраструктуре примерно на сумму 600 млдр долл.

"И это огромные возможности для бизнеса и компаний из Люксембурга", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал предстоящие раунды переговоров об окончании войны между Украиной, США и РФ.

Ранее министр Сибига еще раз заявил, что Украина готова к мирным переговорам с Россией. Однако для начала надо, чтобы Россия действительно была готова к миру.