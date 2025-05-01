Допомога Україні від Люксембургу - яка сума - новини

Ксав’є Бетель (зліва направо), Андрій Сибіга та Юріко Бакес

Росія має показати діями, що вона дійсно налаштована на мир, а не лише говорити про нього на певні дати в цілях пропаганди. Адже війна – це не шоу.

Про це на брифінгу в МЗС заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Бетель.

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"Путін хоче показати дещо на Червоній площі. Росіяни хочуть показати мир, їм необхідне припинення вогню? Але це різні речі, я про мир і припинення вогню. І ми бачили, що зробила Росія. Ідеться про припиненню вогню, а потім відновлення довіри. І це має бути включено до порядку денного, коли ми говорите про мир, а не для пропаганди", — сказав Ксав’є.

Він також додав, що захоплюється стійкістю Президента Зеленського та українського народу та пообіцяв всебічну підтримку Люксембургу Україні стільки, скільки це буде їй потрібно.

Зокрема, на спільному брифінгу із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, Ксав’є Бетелем та міністеркою оборони Люксембургу Юріко Бакес було оголошено про виділення Україні ще 97 млн євро. 80 із них піде на гуманітарні потреби, а решту 17 млн спрямують на розмінування Україні.

Окрім того 57 млн євро було надано в якості підтримки на допомогу міст Кривий Ріг, а 10 млн — на оборонний сектор. Загалом військова допомога Люксембургу для України вже перевищила 250 млн євро.

У свою чергу міністр Сибіга нагадав, що за оцінкам Світового банку РФ завдала шкоди українській інфраструктурі приблизно на суму 600 млдр дол.

"І це величезні можливості для бізнесу та компаній із Люксембургу", — сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував майбутні раунди перемовин щодо закінчення війни поміж Україною, США та РФ.

Раніше міністр Сибіга ще раз заявив, що Україна готова до мирних переговорів з Росією. Однак для початку треба, аби Росія дійсно була готова до миру.