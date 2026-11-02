Спасённые люди из оккупированных Олешек. Фото: Reuters

Местные жители оккупированных Олешек годами жили без свободного доступа к продуктам, медикаментам и топливу. Они передвигались по заминированным дорогам, рискуя жизнью, под российскими дронами. После успешного завершения гуманитарной миссии люди рассказали журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец о трудностях их жизни в условиях оккупации РФ.

Об этом она сообщила в эфире Ранок.LIVE.

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Как жили жители оккупированных Олешек

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец была на месте прибытия спасенных людей из оккупированных Олешек. Они рассказали ей об ужасах своей жизни под оккупацией РФ. Сообщается, что жители города «буквально голодали», выживали без еды, передвигались по заминированным дорогам. Была острая нехватка медикаментов и топлива.

Спасённые люди рассказали, что им приходилось делиться последними продуктами с другими, а десяток яиц под российской оккупацией стоил целых 1700 гривен. К счастью, украинские военнослужащие помогали: сбрасывали необходимые провианты с дронов. Однако был случай, когда женщина написала на окне "спасибо", а после этого российский БПЛА попал в её дом. То есть даже забирать помощь было довольно опасно.

Заминированные дороги стали большой проблемой, ведь попытки добраться до магазинов нередко заканчивались трагически. По словам жителей, улицы оккупированных Олешек долгое время были усеяны телами погибших.

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Журналистка Галина Остаповец заявила, что среди спасённых людей преобладают люди в возрасте от 50 лет, ведь большинство молодых жителей уехало ещё в начале полномасштабного вторжения РФ. Сообщается, что россияне мобилизовали часть мужчин в ряды своей армии.

Кроме того, несмотря на все ужасные события, жители оккупированных Олешек стремятся вернуться домой, как только это станет возможным.

Мы писали, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп подтвердила успешное завершение перемирия в оккупированных Олешках. Известно, что оно длилось с 27 октября по 1 ноября, благодаря гуманитарной миссии было спасено 800 человек.

Новини.LIVE сообщали, что Генштаб ВСУ заявил, что РФ использовала перемирие в оккупированных Олешках в своих интересах. Российская армия укрепляла оборону, меняла подразделения и сосредотачивала вооружение.