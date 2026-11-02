Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Люди виживали: журналістка Новини.LIVE розповіла про жителів Олешок

Люди виживали: журналістка Новини.LIVE розповіла про жителів Олешок

Ua ru
2 листопада 2026 12:34
Ексклюзив
Люди буквально виживали: журналістка Новини.LIVE про жителів Олешок Reuters
Врятовані люди з окупованих Олешок. Фото: Reuters

Місцеві жителі окупованих Олешок роками жили без вільного доступу до їжі, медикаментів та пального. Вони пересувались замінованими дорогами, ризикуючи собою, під російськими дронами. Після успішного завершення гуманітарної місії люди розповіли журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про складнощі їхнього життя в умовах окупації РФ.

Про це вона повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Як жили жителі окупованих Олешок

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець була на місці прибуття врятованих людей з окупованих Олешок. Вони розповіли їй про жахи свого життя під окупацією РФ. Повідомляється, що мешканці міста "буквально голодували", виживали без їжі, пересувались дорогами, що були заміновані. Була сильна нестача медикаментів та палива. 

Врятовані люди розповіли, що їм доводилось ділитись останніми продуктами з іншими, а десяток яєць в окупації Росії коштував аж 1700 гривень. На щастя, українські військовослужбовці допомагали: скидали необхідну провізію з дронів. Проте був випадок, як жінка написала на вікні "дякую", а після цього російський БпЛА влучив в її будинок. Тобто навіть забирати допомогу було досить небезпечно.

Заміновані дороги стали великою проблемою, адже нерідко спроби дістатися до магазинів нерідко закінчувалися трагічно. За словами мешканців, вулиці окупованих Олешок довгий час були всіяні тілами померлих.

Читайте також:

Журналістка Галина Остаповець заявила, що серед врятованих людей переважно люди віком від 50 років, адже більшість молодих жителів виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Повідомляється, що росіяни мобілізували частку чоловіків до лав свого війська.

Крім того, всупереч всім жахливим моментам, жителі окупованих Олешок прагнуть повернутись додому, як тільки це стане можливо.

Ми писали, Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила успішне завершення перемир'я в окупованих Олешках. Відомо, що воно тривало з 27 жовтня до 1 листопада, завдяки гуманітарній місії було врятовано 800 людей.

Новини.LIVE інформували, що Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ використала перемир'я в окупованих Олешках на свою користь. Російська армія укріплювала оборону, міняла підрозділи та стягувала зброю.

Херсонська область окупація війна в Україні Росія Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації