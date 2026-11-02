Врятовані люди з окупованих Олешок. Фото: Reuters

Місцеві жителі окупованих Олешок роками жили без вільного доступу до їжі, медикаментів та пального. Вони пересувались замінованими дорогами, ризикуючи собою, під російськими дронами. Після успішного завершення гуманітарної місії люди розповіли журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець про складнощі їхнього життя в умовах окупації РФ.

Про це вона повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

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Як жили жителі окупованих Олешок

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець була на місці прибуття врятованих людей з окупованих Олешок. Вони розповіли їй про жахи свого життя під окупацією РФ. Повідомляється, що мешканці міста "буквально голодували", виживали без їжі, пересувались дорогами, що були заміновані. Була сильна нестача медикаментів та палива.

Врятовані люди розповіли, що їм доводилось ділитись останніми продуктами з іншими, а десяток яєць в окупації Росії коштував аж 1700 гривень. На щастя, українські військовослужбовці допомагали: скидали необхідну провізію з дронів. Проте був випадок, як жінка написала на вікні "дякую", а після цього російський БпЛА влучив в її будинок. Тобто навіть забирати допомогу було досить небезпечно.

Заміновані дороги стали великою проблемою, адже нерідко спроби дістатися до магазинів нерідко закінчувалися трагічно. За словами мешканців, вулиці окупованих Олешок довгий час були всіяні тілами померлих.

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Журналістка Галина Остаповець заявила, що серед врятованих людей переважно люди віком від 50 років, адже більшість молодих жителів виїхала ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Повідомляється, що росіяни мобілізували частку чоловіків до лав свого війська.

Крім того, всупереч всім жахливим моментам, жителі окупованих Олешок прагнуть повернутись додому, як тільки це стане можливо.

Ми писали, Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила успішне завершення перемир'я в окупованих Олешках. Відомо, що воно тривало з 27 жовтня до 1 листопада, завдяки гуманітарній місії було врятовано 800 людей.

Новини.LIVE інформували, що Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ використала перемир'я в окупованих Олешках на свою користь. Російська армія укріплювала оборону, міняла підрозділи та стягувала зброю.