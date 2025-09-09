Жители Херсона массово возвращаются из эвакуации — какая причина

Последствия обстрела Херсона 31 августа. Фото: t.me/olexandrprokudin

Жители Херсона, которые эвакуировались, все чаще стали возвращаться домой. Люди рискуют безопасностью, чтобы уберечь собственное имущество.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Жители Херсона возвращаются из эвакуации

Как рассказал чиновник, все чаще горожане пишут о том, что возвращаются в Херсон, несмотря на напряженную ситуацию с безопасностью. Причиной этому стало мародерство, которое очень распространено в городе, особенно в районе Корабел.

"Когда вывезли людей, появляются мародеры. Об этом мне люди пишут. Люди возвращаются, потому что там мародеры. Выносят имущество. То, что там осталось", — рассказал Сергей Хлань.

