В Херсоне подросток наехал на российскую мину — парень в больнице

В Херсоне подросток наехал на российскую мину — парень в больнице

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:56
В Херсоне парень подорвался на мине
Спасатели ищут мины. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В Херсоне подросток на велосипеде наехал на российскую мину и подорвался. Сейчас парень находится в больнице — он получил ряд ранений.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 5 сентября, в Facebook.

Читайте также:

В Херсоне подросток подорвался на мине — в каком он состоянии

По информации главы ОВА, в Днепровском районе Херсона подросток подорвался на российской мине.

Известно, что 13-летний парень наехал на велосипеде на противопехотную мину типа "Лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.

У Херсоні хлопець підірвався на міні
Скриншот Прокудина/Facebook

Напомним, что недавно на Харьковщине сдетонировало неизвестное устройство — погибли люди.

Ранее мы информировали, что в Одесской области три человека подорвались на морской мине.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
