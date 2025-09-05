В Херсоне парень подорвался на мине

Спасатели ищут мины. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В Херсоне подросток на велосипеде наехал на российскую мину и подорвался. Сейчас парень находится в больнице — он получил ряд ранений.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 5 сентября, в Facebook.

В Херсоне подросток подорвался на мине — в каком он состоянии

По информации главы ОВА, в Днепровском районе Херсона подросток подорвался на российской мине.

Известно, что 13-летний парень наехал на велосипеде на противопехотную мину типа "Лепесток". В результате детонации он получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.

Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как средней тяжести.

