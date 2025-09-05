Відео
Головна Новини дня У Херсоні підліток наїхав на російську міну — хлопець у лікарні

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:56
У Херсоні хлопець підірвався на міні
Рятувальники шукають міни. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У Херсоні підліток на велосипеді наїхав на російську міну й підірвався. Наразі хлопець перебуває у лікарні — він отримав низку поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 5 вересня, у Facebook.

Читайте також:

У Херсоні підліток підірвався на міні — в якому він стані

За інформацією очільника ОВА, у Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні.

Відомо, що 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Скриншот Прокудіна/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно на Харківщині здетонував невідомий пристрій — загинули люди.

Раніше ми інформували, що на Одещині троє людей підірвались на морській міні.

трагедія Херсон міна розмінування війна в Україні Олександр Прокудін
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
