Головна Новини дня Люди масово повертаються до Херсона, попри небезпеку — причина

Люди масово повертаються до Херсона, попри небезпеку — причина

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:34
Мешканці Херсона масово повертаються з евакуації — яка причина
Наслідки обстрілу Херсона 31 серпня. Фото: t.me/olexandrprokudin

Мешканці Херсона, які евакуювалися, все частіше стали повертатися додому. Люди ризикують безпекою, аби вберегти власне майно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Читайте також:

Мешканці Херсона повертаються з евакуації

Як розповів посадовець, все частіше містяни пишуть про те, що повертаються до Херсона, попри напружену безпекову ситуацію. Причиною цього стало мародерство, яке дуже поширено в місті, особливо в районі Корабел.

"Коли вивезли людей, з'являються мародери. Про це мені люди пишуть. Люди повертаються, тому що там мародери. Виносять майно. Те, що там залишилося", — розповів Сергій Хлань.

Нагадаємо, у Херсоні підліток натрапив на російську міну — 13-річний хлопець наїхав на велосипеді на протитанкову "пелюстку".

А також стало відомо, що у Павлограді прийняли рекордну кількість переселенців, які евакуювалися з Донецької та Дніпропетровської областей.

евакуація Херсон грабіж переселенці війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
