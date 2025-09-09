Мешканці Херсона масово повертаються з евакуації — яка причина

Люди масово повертаються до Херсона, попри небезпеку — причина
Мешканці Херсона, які евакуювалися, все частіше стали повертатися додому. Люди ризикують безпекою, аби вберегти власне майно.
Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
Мешканці Херсона повертаються з евакуації
Як розповів посадовець, все частіше містяни пишуть про те, що повертаються до Херсона, попри напружену безпекову ситуацію. Причиною цього стало мародерство, яке дуже поширено в місті, особливо в районі Корабел.
"Коли вивезли людей, з'являються мародери. Про це мені люди пишуть. Люди повертаються, тому що там мародери. Виносять майно. Те, що там залишилося", — розповів Сергій Хлань.
Нагадаємо, у Херсоні підліток натрапив на російську міну — 13-річний хлопець наїхав на велосипеді на протитанкову "пелюстку".
А також стало відомо, що у Павлограді прийняли рекордну кількість переселенців, які евакуювалися з Донецької та Дніпропетровської областей.
Читайте Новини.LIVE!