Временно оккупированные Олешки. Фото: Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец

Спасённые жители оккупированных Олешек после гуманитарной миссии поделились подробностями чрезвычайно сложной жизни под оккупацией РФ. Для местных жителей самым тяжёлым стал 2026 год из-за заминированных дорог и фактической изоляции населённого пункта.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Жители оккупированных Олешек об оккупации РФ

Журналистка Галина Остаповец заявила, что во время спасательной миссии она смогла услышать от людей многочисленные истории о трудностях жизни под российской оккупацией.

Жители оккупированных Олешек сообщили ей, что самым тяжелым стал последний год. Ведь ситуация ухудшилась: заминированные дороги, изоляция города, отсутствие нормальных условий жизни, невозможность выехать и получить необходимую помощь.

"Сегодня пришлось услышать много историй о сложностях жизни под российской оккупацией", — сказала журналистка Новини.LIVE.

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Она сообщила, что из соображений безопасности пока не разглашают количество людей, выехавших из зоны оккупации, но, по её словам, их довольно много.

Новини.LIVE писали, что омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что гуманитарная миссия завершилась успехом. Людей и животных удалось вернуть из оккупированных территорий, их будут сопровождать специалисты и оказывать дальнейшую необходимую помощь.

Мы сообщали, что Лубинец находился на территории РФ, чтобы добраться до оккупированных Олешек. Он назвал это первым случаем, когда украинский омбудсмен побывал на территории, контролируемой российскими войсками. Кроме того, он поделился своими впечатлениями от гуманитарной миссии.