Тимчасово окуповані Олешки. Фото: Омбудсман України Дмитро Лубінець

Врятовані мешканці окупованих Олешок після гуманітарної місії поділились деталями надскладного життя під окупацією РФ. Для місцевих жителів найтяжчим став 2026 рік, через заміновані дороги та фактичну ізоляцію населеного пункту.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

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Жителі окупованих Олешок про окупацію РФ

Журналістка Галина Остаповець заявила, що під час рятувальної місії, вона мала змогу почути від людей численні історії про труднощі життя в окупації Росії.

Мешканці окупованих Олешок повідомили їй, найтяжчим став останній рік. Адже ситуація погіршилась: заміновані дороги, ізоляція міста, відсутність нормальних умов життя, не можливість виїхати та отримати необхідну допомогу.

"Багато історій сьогодні також довелося почути про складність життя в російській окупації", — сказала журналістка Новини.LIVE.

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Вона повідомила, що з міркувань безпеки наразі не розголошують кількість людей, що виїхала з окупації, але, за її словами, їх досить багато.

Новини.LIVE писали, що омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що гуманітарна місія завершилась успіхом. Людей та тварин вдалось повернути з окупації, їх будуть супроводжувати фахівці та подальшої необхідної допомоги.

Ми інформували, що Лубінець перебував на території РФ, щоб дістатись до окупованих Олешок. Він назвав це першим випадком, коли український омбудсман був на території, яку контролюють російські війська. Та окремо поділився своїми враженнями від гуманітарної місії.