Литвин: у Хмары будет такой же объем задач, как и у Федорова

Евгений Хмара. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара будет выполнять в министерстве тот же объем задач, который ранее выполнял Михаил Федоров. Подробнее о кадровых изменениях в оборонном ведомстве сообщат после завершения всех необходимых процедур.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника Президента Украины Дмитрия Литвина.

Обязанности Хмары в Минобороны

Литвин заявил, что Хмара обладает необходимыми компетенциями в сфере безопасности, которые позволят ему эффективно координировать и контролировать отдельные направления работы оборонного ведомства.

"Главное, что сейчас определяет ход событий, — это дальность действия и миди-удары. Хмара в этом очень крут", — отметил советник президента.

В то же время он подчеркнул, что подробные разъяснения относительно кадровых изменений в правительстве будут предоставлены после завершения всех процедур. По словам Литвина, в настоящее время продолжается работа над рядом деликатных вопросов, поэтому комментировать отдельные решения преждевременно.

Также советник президента опроверг предположения о том, что глава государства якобы сделал ставку на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он подчеркнул, что подобное впечатление может возникать лишь со стороны, однако не соответствует реальной ситуации.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Президент планирует обратиться к Верховной Раде с предложением поддержать его кандидатуру.

В то же время глава государства отметил, что Федоров останется в его команде. О его новой должности объявят позже.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко назвал четыре потенциальных должности для Михаила Федорова. Речь идет о дипломатической службе или работе в Офисе Президента.