Литва готова разместить у себя ядерное оружие, если НАТО это предложит

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. Фото: Rlt.lt

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что страна готова рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, которая запрещает размещение оружия массового поражения и иностранных военных баз на ее территории. Это произойдет только в случае получения конкретных предложений от союзников НАТО по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве.

Об этом сообщает DW.

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Издание напоминает, что подобное предложение высказывали и в Польше. Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон переместить ядерное оружие на восток, мотивируя это тем, что границы НАТО расширились на восток в 1999 году, и инфраструктура Альянса должна соответствовать этим изменениям.

Он выразил мнение, что размещение ядерного оружия на востоке Европы было бы безопаснее. Президент Дуда сообщил, что уже обсуждал этот вопрос со спецпосланником Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом.

А вот в США вряд ли поддержат такие предложения, отмечает DW. Там напомнили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнение относительно поддержки президентом Дональдом Трампом размещения ядерного оружия в восточноевропейских странах. Он отметил, что такое решение было бы шокирующим и могло бы иметь серьезные последствия для человечества.

Ранее мы сообщали, что министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене встретилась с советником президента Украины Александром Камышиным. Они достигли предварительной договоренности о совместном производстве стратегических систем вооружений в Литве.

Также сообщалось, что по состоянию на 31 января 2025 года почти 4,3 миллиона человек, которые покинули Украину, получили статус временной защиты в странах ЕС, в том числе в Литве. Они вынуждены были переехать из-за полномасштабного вторжения России.