Литва готова розмістити у себе ядерну зброю, якщо НАТО це запропонує

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне. Фото: Rlt.lt

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що країна готова розглянути можливість внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, яка забороняє розміщення зброї масового ураження та іноземних військових баз на її території. Це станеться лише у випадку отримання конкретних пропозицій від союзників НАТО щодо розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві.

Про це повідомляє DW.

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Видання нагадує, що подібну пропозицію висловлювали й у Польщі. Раніше президент Польщі Анджей Дуда закликав Вашингтон перемістити ядерну зброю на схід, мотивуючи це тим, що кордони НАТО розширились на схід у 1999 році, і інфраструктура Альянсу повинна відповідати цим змінам.

Він висловив думку, що розміщення ядерної зброї на сході Європи було б безпечнішим. Президент Дуда повідомив, що вже обговорював це питання зі спецпосланцем Дональда Трампа щодо Росії та України Кітом Келлогом.

А ось в США навряд чи підтримають такі пропозиції, зазначає DW. Там нагадали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив сумнів щодо підтримки президентом Дональдом Трампом розміщення ядерної зброї у східноєвропейських країнах. Він зазначив, що таке рішення було б шокуючим і могло б мати серйозні наслідки для людства.

Раніше ми повідомляли, що міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне зустрілася з радником президента України Олександром Камишіним. Вони досягли попередньої домовленості щодо спільного виробництва стратегічних систем озброєнь у Литві.

Також повідомлялось, що станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона осіб, які залишили Україну, отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, в тому числі у Литві. Вони вимушені були переїхати через повномасштабне вторгнення Росії.