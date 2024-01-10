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Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро — что туда входит

10 января 2024 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Литва одобрила пакет помощи Украине на 200 млн евро — что туда входит
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Литва одобрила для Украины пакет военной помощи на 200 млн. евро. Это произошло в результате переговоров литовских лидеров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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Как известно, сегодня глава государства прибыл с необъявленным визитом в Литву. Зеленский встретился с литовским президентом Гитанасом Науседой, и в результате Украина получит пакет помощи на 200 млн евро.

  • Владимир Зеленский с визитом в Литве. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский с визитом в Литве. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский с визитом в Литве. Фото: ОП
  • Владимир Зеленский с визитом в Литве. Фото: ОП
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"В январе мы отправим Киеву боеприпасы, генераторы, в феврале — бронетранспортеры М577, будем тренировать украинских солдат", — сказал Науседа.

Кроме того, Президент Украины заявил, что страны договорились о совместном производстве средств борьбы с дронами. А другие партнеры не давят на наше государство по поводу замораживания конфликта.

"Путин также не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать", — сказал глава государства.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс. Он обсудит с литовскими лидерами безопасность, интеграцию в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшую координацию европейской поддержки.

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