Литва схвалила пакет допомоги Україні на 200 млн євро — що туди входить
Литва схвалила для України пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це трапилось внаслідок переговорів литовських лідерів з українським президентом Володимиром Зеленський.
Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа на пресконференції з Володимир Зеленським.
Допомога Литви для України
Як відомо, сьогодні глава держави прибув з неоголошеним візитом до Литви. Зеленський зустрівся з литовським президентом Ґітанасом Науседою, і як результат Україна отримає пакет допомоги на 200 млн євро.
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Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
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Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
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Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
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Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
"У січні ми відправимо Києву боєприпаси, генератори, в лютому — бронетранспортери М577, будемо тренувати українських солдатів", — сказав Науседа.
Крім того, Президент України заявив, що країни домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами. А інші партнери не тиснуть на нашу державу щодо замороження конфлікту.
"Путін також не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати", — сказав глава держави.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса. Він обговорить з литовськими лідерами безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів та подальшу координацію європейської підтримки.
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