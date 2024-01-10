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Литва схвалила пакет допомоги Україні на 200 млн євро — що туди входить

10 січня 2024 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Литва схвалила пакет допомоги Україні на 200 млн євро — що туди входить
Володимир Зеленський та Ґітанас Науседа. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Литва схвалила для України пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це трапилось внаслідок переговорів литовських лідерів з українським президентом Володимиром Зеленський.

Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа на пресконференції з Володимир Зеленським.

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Як відомо, сьогодні глава держави прибув з неоголошеним візитом до Литви. Зеленський зустрівся з литовським президентом Ґітанасом Науседою, і як результат Україна отримає пакет допомоги на 200 млн євро. 

  • Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
  • Володимир Зеленський з візитом в Литві. Фото: ОП
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"У січні ми відправимо Києву боєприпаси, генератори, в лютому — бронетранспортери М577, будемо тренувати українських солдатів", — сказав Науседа. 

Крім того, Президент України заявив, що країни домовилися про спільне виробництво засобів боротьби з дронами. А інші партнери не тиснуть на нашу державу щодо замороження конфлікту.

"Путін також не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати", — сказав глава держави. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса. Він обговорить з литовськими лідерами безпеку, інтеграцію до ЄС та НАТО, співпрацю в галузі РЕБ і дронів та подальшу координацію європейської підтримки.

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