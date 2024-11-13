Крейвис заявил, что Литва активно выступает за отказ от российских энергоресурсов

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. Фото: flickr.com

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его страна является одной из самых активных сторонников отказа от российских энергоресурсов в Европе и мире. По его словам, это является источником доходов Москвы.

Об этом Дайнюс Крейвис сказал на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE в среду, 13 ноября.

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Министр говорит, что энергоресурсы являются основным источником доходов России для финансирования войны против Украины.

"Я только что встречался с нашими компаниями, которые планируют новую сеть в Николаевской области. Мы создали новый тип инфраструктуры по современным стандартам, используя новейшее оборудование", — добавил Крейвис.

Напомним, Литва передаст Украине целую электростанцию, которую уже демонтировали и планируют доставить в ближайшее время.

Также недавно Литва передала Украине 230 пикапов и 230 металлоискателей в рамках первой партии помощи в рамках коалиции по разминированию, инициированной страной.