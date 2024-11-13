Крейвіс заявив, що Литва активно виступає за відмову від російських енергоресурсів

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс. Фото: flickr.com

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що його країна є однієї з найактивніших прихильників відмови від російських енергоресурсів у Європі та світі. За його словами, це є джерелом доходів Москви.

Про це Дайнюс Крейвіс сказав на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Міністр каже, що енергоресурси є основним джерелом доходів Росії для фінансування війни проти України.

"Я щойно зустрічався з нашими компаніями, які планують нову мережу в Миколаївській області. Ми створили новий тип інфраструктури за сучасними стандартами, використовуючи новітнє обладнання", — додав Крейвіс.

Нагадаємо, Литва передасть Україні цілу електростанцію, яку вже демонтували та планують доставити найближчим часом.

Також нещодавно Литва передала Україні 230 пікапів та 230 металошукачів у межах першої партії допомоги в рамках коаліції з розмінування, ініційованої країною.