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Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

4 листопада 2024 21:03
Галина Остаповець - Журналіст
Литва передала Україні першу допомогу в рамках коаліції по розмінуванню - новини
Український розмінувальник перевіряє нову допомогу від Литви. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Галина Остаповець - Журналіст

У понеділок 4 листопада Литва передала Україні 230 пікапів та 230 металошукачів. Це перша партія допомоги Україні в рамках коаліції розмінування. Вона була створена Литвою і саме литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас приїхав особисто передати нову допомогу Україні.

Новини.LIVE побували на церемонії передачі.

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Вторгнення Росії зробило з України найбільш заміновану територію у світі, каже на урочистій частині передачі техніки литовський міністр Лаурінас Кащюнас.

Потенційно небезпечною є третина нашої країни. Для її розмінування потрібна значна міжнародна підтримка. Тому Литва та ще два десятки країн колективно зобов’язалася створити підрозділи по розмінуванню, які будуть гарно оснащені та відповідатимуть західним стандартам.

І сьогодні у понеділок 4 листопада Литва офіційно доставила першу партію обладнання для розмінування, придбану у рамках коаліції по розмінуванню. Це 230 пікапів та 240 мінношукачів. 

Міністр оборони Литви
Лаурінас Кащюнас, міністр оборони Литви. Фото: Новини.LIVE

"На цьому наша допомога не закінчується. Ця партія обладнання – лише початок. Ми повинні продовжувати об’єднувати ресурси та досвід й інвестувати його у передові технології, а також зміцнювати український військовий потенціал. Закликаємо інші країни та організації приєднатися до нас у цій місії", — відмітив Лаурінас Кащюнас, міністр оборони Литви. 

Без перебільшення, українські підрозділи по розмінуванню такій підтримці дуже радіють. Нові машини, нові розміновувачі точно пришвидшать темпи їхньої непростої роботи. Адже техніка нова, буквально із заводів, а це означає, що працюватиме як швейцарський годинник.

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Техніка для розмінування. Фото: Новини.LIVE

"Ці автівки підуть для груп розмінування, які виконують завдання на деокупованих територіях. Вони будуть призначені для переміщення груп та вантажів. Це прохідні машини, які в умовах пересічної місцевості дозволяють без проблем пересуватися", — підтверджує Віталій Кирилов, речник Державної спеціальної служби транспорту. 

Литва очолює коаліцію по розмінуванню України

Загалом за роки повномасштабного вторгнення РФ, Литва передала Україні допомогу на суму 705 млн євро. Окрім того вона зобов’язалася щорічно надавати підтримку Україні у розмірі 0,25% ВВП, каже міністр оборони України Рустем Умєров.

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Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Зокрема цього року Литва передала нашим військам боєприпаси 155 калібру, бронитранспортери М113, системи боротьби з БПЛА. Окрім всього іншого саме Литва очолює ту саму коаліцію по розмінуванню України, що об’єднує 21 країну. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, провів Ставку. Увага була приділена посиленню ППО в регіонах, які найбільше потерпають від обстрілів, та виробництву власної зброї.

А раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з генералом США Чарльзом Брауном, де обговорив військову підтримку Сил оборони України.

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