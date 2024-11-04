Литва передала Украине первую помощь в рамках коалиции по разминированию — новости

Украинский разминировщик проверяет новую помощь от Литвы. Фото:Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В понедельник 4 ноября Литва передала Украине 230 пикапов и 230 металлоискателей. Это первая партия помощи Украине в рамках коалиции по разминированию. Она была создана Литвой, и именно литовский министр обороны Лауринас Кащюнас приехал лично передать новую помощь Украине.

Новини.LIVE побывали на церемонии передачи.

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Вторжение России сделало из Украины наиболее заминированную территорию в мире, говорит на торжественной части передачи техники литовский министр Лауринас Кащюнас.

Потенциально опасна треть нашей страны. Для ее разминирования необходима значительная международная поддержка. Поэтому Литва и еще два десятка стран коллективно обязались создать подразделения по разминированию, которые будут хорошо оснащены и будут соответствовать западным стандартам.

И сегодня в понедельник, 4 ноября, Литва официально доставила первую партию оборудования для разминирования, приобретенную в рамках коалиции по разминированию. Это 230 пикапов и 240 минноискателей.

Лауринас Кащюнас, министр обороны Литвы. Фото: Новини.LIVE

"На этом наша помощь не заканчивается. Эта партия оборудования – только начало. Мы должны продолжать объединять ресурсы и опыт, и инвестировать его в передовые технологии, а также укреплять украинский военный потенциал. Призываем другие страны и организации присоединиться к нам в этой миссии", – отметил Лауринас Кащюнас, министр обороны Литвы.

Без преувеличения, украинские подразделения по разминированию такой поддержке очень радуются. Новые машины, новые разминовщики точно ускорят темпы их непростой работы. Ведь техника новая, буквально с заводов, а значит, будет работать как швейцарские часики.

Техника для разминирования. Фото: Новини.LIVE

"Эти авто пойдут для групп разминирования, выполняющих задачи на деоккупированных территориях. Они будут предназначены для перемещения групп и грузов. Это проходные машины, которые в условиях рядовой местности позволяют без проблем передвигаться", — подтверждает Виталий Кириллов, представитель Государственной специальной службы транспорта.

Литва возглавляет коалицию по разминированию Украины

В целом за годы полномасштабного вторжения РФ Литва передала Украине помощь на сумму 705 млн евро. Кроме того, она обязалась ежегодно оказывать поддержку Украине в размере 0,25% ВВП, говорит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

В частности, в этом году Литва передала нашим войскам боеприпасы 155 калибра, бронитранспортеры М113, системы борьбы с БПЛА. Кроме всего прочего, именно Литва возглавляет ту же коалицию по разминированию Украины, которая объединяет 21 страну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел Ставку. Внимание было уделено усилению ПВО в регионах, наиболее подверженных обстрелам, и производству собственного оружия.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с генералом США Чарльзом Брауном, где обсудил военную поддержку Сил обороны Украины.