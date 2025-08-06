В росСМИ появилась информация о вылете самолета Уиткоффа в Россию

Стив Уиткофф. Фото: AP

Вечером 5 августа зафиксировали вылет самолета из США. На борту этого авиасудна может находиться спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Об этом, ссылаясь на данные диспетчеров, сообщила российская госагенация ТАСС.

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Визит Уиткоффа в РФ

"Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США", — говорится в сообщении.

Как сообщил во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп, встреча с Россией состоится 6 августа. Вероятно, он имел в виду визит Уиткоффа в Москву, который должен состояться на этой неделе.

Напомним, Трамп назвал условие, которое может заставить Путина прекратить войну. По его мнению, если баррель нефти подешевеет еще на десять долларов, выбора у кремлевского диктатора не останется.

Ранее Трамп объяснил, зачем Уиткофф поедет в Москву. По его словам, американская сторона хочет договориться с Кремлем о прекращении огня.