В росСМИ появилась информация о вылете самолета Уиткоффа в Россию

Самолет Уиткоффа уже вылетел в Москву, — росСМИ
Вечером 5 августа зафиксировали вылет самолета из США. На борту этого авиасудна может находиться спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Об этом, ссылаясь на данные диспетчеров, сообщила российская госагенация ТАСС.
Визит Уиткоффа в РФ
"Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США", — говорится в сообщении.
Как сообщил во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп, встреча с Россией состоится 6 августа. Вероятно, он имел в виду визит Уиткоффа в Москву, который должен состояться на этой неделе.
Напомним, Трамп назвал условие, которое может заставить Путина прекратить войну. По его мнению, если баррель нефти подешевеет еще на десять долларов, выбора у кремлевского диктатора не останется.
Ранее Трамп объяснил, зачем Уиткофф поедет в Москву. По его словам, американская сторона хочет договориться с Кремлем о прекращении огня.
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