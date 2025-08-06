У росЗМІ з'явилася інформація про виліт літака Віткоффа до Росії

Стів Віткофф. Фото: AP

Увечері 5 серпня зафіксували виліт літака із США. На борту цього авіасудна може перебувати спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Про це, посилаючись на дані диспетчерів, повідомила російська держагенація ТАСС.

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"Літак, на борту якого може перебувати Віткофф, вилетів із США", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив під час спілкування із журналістами президент США Дональд Трамп, зустріч із Росією відбудеться 6 серпня. Імовірно, він мав на увазі візит Віткоффа до Москви, який має відбутися цього тижня.

Нагадаємо, Трамп назвав умову, яка може змусити Путіна припинити війну. На його думку, якщо барель нафти здешевшає ще на десять доларів, вибору у кремлівського диктатора не залишиться.

Раніше Трамп пояснив, навіщо Віткофф поїде до Москви. За його словами, американська сторона хоче домовитися із Кремлем про припинення вогню.