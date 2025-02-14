Госсекретарь США возвращается в Вашингтон из-за неисправности самолета

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Самолет госсекретаря США Марко Рубио возвращается в Вашингтон на базу Эндрюс из-за технических неполадок. Чиновник сменит самолет, прежде чем снова отправится в Мюнхен.

Об этом сообщает CNN.

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Как известно, в первую очередь Марк Рубио отправляется сегодня в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности перед запланированным визитом на Ближний Восток.

"Сегодня вечером по пути из Вашингтона в Мюнхен самолет, на котором летит госсекретарь Рубио, столкнулся с механической проблемой. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс. Госсекретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете", — заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Напомним, ранее Марко Рубио заявлял, что в ходе вопроса разрешения российско-украинской войны, каждая из сторон должна будет пойти на уступки.

Также мы писали, что в Мюнхене, где уже сегодня начнется Мюнхенская конференция по безопасности, ключевой темой будет Украина и война, которая происходит. Однако советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что никаких переговоров с россиянами в Мюнхене не будет.