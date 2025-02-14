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Літак держсекретаря США повертається до Вашингтона після зльоту

14 лютого 2025 05:38
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Держсекретар США повертається до Вашингтона через несправність літака
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Літак держсекретаря США Марко Рубіо повертається до Вашингтона на базу Ендрюс через технічні неполадки. Чиновник змінить літак, перш ніж знову вирушить до Мюнхена.

Про це повідомляє CNN.

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Як відомо, насамперед Марк Рубіо сьогодні вирушає в Німеччину на Мюнхенську конференцію з безпеки перед запланованим візитом на Близький Схід.

"Сьогодні ввечері дорогою з Вашингтона до Мюнхена літак, на якому летить держсекретар Рубіо, зіткнувся з механічною проблемою. Літак розвернувся і повертається на об'єднану базу Ендрюс. Держсекретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід на окремому літаку", — заявила представниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що під час питання розв'язання російсько-української війни, кожна зі сторін повинна буде піти на поступки.

Також ми писали, що в Мюнхені, де вже сьогодні розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція, ключовою темою буде Україна і війна, яка відбувається. Однак радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що жодних переговорів із росіянами в Мюнхені не буде.

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