Держсекретар США повертається до Вашингтона через несправність літака

Літак держсекретаря США повертається до Вашингтона після зльоту
Літак держсекретаря США Марко Рубіо повертається до Вашингтона на базу Ендрюс через технічні неполадки. Чиновник змінить літак, перш ніж знову вирушить до Мюнхена.
Про це повідомляє CNN.
Політ Рубіо до Мюнхена все ж відбудеться
Як відомо, насамперед Марк Рубіо сьогодні вирушає в Німеччину на Мюнхенську конференцію з безпеки перед запланованим візитом на Близький Схід.
"Сьогодні ввечері дорогою з Вашингтона до Мюнхена літак, на якому летить держсекретар Рубіо, зіткнувся з механічною проблемою. Літак розвернувся і повертається на об'єднану базу Ендрюс. Держсекретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід на окремому літаку", — заявила представниця Держдепартаменту Теммі Брюс.
Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що під час питання розв'язання російсько-української війни, кожна зі сторін повинна буде піти на поступки.
Також ми писали, що в Мюнхені, де вже сьогодні розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція, ключовою темою буде Україна і війна, яка відбувається. Однак радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що жодних переговорів із росіянами в Мюнхені не буде.
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