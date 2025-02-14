Держсекретар США повертається до Вашингтона через несправність літака

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Літак держсекретаря США Марко Рубіо повертається до Вашингтона на базу Ендрюс через технічні неполадки. Чиновник змінить літак, перш ніж знову вирушить до Мюнхена.

Про це повідомляє CNN.

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Як відомо, насамперед Марк Рубіо сьогодні вирушає в Німеччину на Мюнхенську конференцію з безпеки перед запланованим візитом на Близький Схід.

"Сьогодні ввечері дорогою з Вашингтона до Мюнхена літак, на якому летить держсекретар Рубіо, зіткнувся з механічною проблемою. Літак розвернувся і повертається на об'єднану базу Ендрюс. Держсекретар має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід на окремому літаку", — заявила представниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо заявляв, що під час питання розв'язання російсько-української війни, кожна зі сторін повинна буде піти на поступки.

Також ми писали, що в Мюнхені, де вже сьогодні розпочнеться Мюнхенська безпекова конференція, ключовою темою буде Україна і війна, яка відбувається. Однак радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин заявив, що жодних переговорів із росіянами в Мюнхені не буде.