Лисовой заявил, что не подавал заявление об увольнении

Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на слухи о возможной отставке. Он подчеркнул, что заявления об увольнении не писал. Кроме того, нет представления премьер-министра.

Об этом Оксен Лисовой сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции "Образование новой Украины".

Лисовой прокомментировал слухи об отставке

"Моего заявления нет, представления премьер-министра нет. Есть постановление, поданное народным депутатом Антоном Яценко. Это единственная инициатива, которая мне известна", — говорит Лисовой.

По его словам, впоследствии станет известно, поддержат ли постановление депутаты.

Министр отметил, что одним из вариантов после увольнения является возможное возвращение в ряды Сил обороны Украины.

Читайте также:

"Это один из сценариев, которые я рассматриваю. У меня даже есть видение, куда. Поэтому, посмотрим, как это будет", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, нардеп Ирина Борзова сообщила, что вскоре ВРУ может рассмотреть вопрос об отставке Лисового. Основной причиной резкой критики профильного министерства стала недостаточно эффективная политика по сохранению студенческого потенциала в условиях полномасштабной войны.

Ранее Лисовой отметил, что самой опасной формой является мелкая коррупция в учреждениях высшего образования. Он пояснил, что коррупционные практики часто проявляются в виде "платных" экзаменов или зачетов, которые постепенно становятся привычной практикой.