Лісовий заявив, що не подавав заяву про звільнення

Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відреагував на чутки про можливу відставку. Він наголосив, що заяви про звільнення не писав. Крім того, немає подання премʼєр-міністра.

Про це Оксен Лісовий сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції "Освіта нової України".

Лісовий прокоментував чутки про відставку

"Моєї заяви немає, подання прем’єр-міністра немає. Є постанова, подана народним депутатом Антоном Яценком. Це єдина ініціатива, яка мені відома", — каже Лісовий.

За його словами, згодом стане відомо, чи підтримають постанову депутати.

Міністр зазначив, що одним із варіантів після звільнення є можливе повернення до лав Сил оборони України.

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"Це один із сценаріїв, які я розглядаю. У мене навіть є бачення, куди. Тому, подивимося, як це буде", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, нардепка Ірина Борзова повідомила, що незабаром ВРУ може розглянути питання про відставку Лісового. Основною причиною різкої критики профільного міністерства стала недостатньо ефективна політика щодо збереження студентського потенціалу в умовах повномасштабної війни.

Раніше Лісовий зазначив, що найнебезпечнішою формою є дрібна корупція у закладах вищої освіти. Він пояснив, що корупційні практики часто проявляються у вигляді "платних" іспитів або заліків, які поступово стають звичною практикою.