Только по фото знает папу — щемящие истории освобожденных воинов

Только по фото знает папу — щемящие истории освобожденных воинов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 00:17
В Украину вернулись 205 украинцев из плена
Возвращение пленных 2 октября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украину вернулись еще 205 наших граждан — среди них 185 военных и 20 гражданских. Среди освобожденных в результате обмена пленными есть те, кто с первых дней войны защищал страну, защищал Мариуполь, "Азовсталь" и Чернобыльскую АЭС.

Журналистка Анна Сирык Новини.LIVE пообщалась с близкими освобожденных воинов. В эфире Вечір.LIVE она поделилась деталями, находясь рядом с семьями, которые встречали защитников.

Читайте также:

Освобожденные герои возвращаются домой

Освобожденные украинцы вернулись на родину после длительного плена, среди них немало защитников, которые более двух лет находились в неволе. Одним из них стал защитник ЧАЭС, чью историю рассказала его мама: оккупанты захватили его в первые дни войны, а сейчас он снова с семьей.

"Попал в плен, ребенку было 3 года, она почти не помнит его, лишь по фото знает папу", — рассказала мать воина.

Еще одна семья встретила своего мужа после почти трех лет неволи: женщина принесла ему любимый торт, а сын Богдан мечтает повезти отца на море.

Среди освобожденных — защитник "Азовстали", который в плену потерял десятки килограммов веса.

"До полномасштабного вторжения он весил 109 килограммов, а сейчас от него остались только кости", — рассказала его жена, которая более 3,5 лет ждала этой встречи.

На встречу пришли и дети защитников, которые впервые за долгое время имели возможность обнять своих родителей. Украинское общество восприняло новость с волной благодарности уволенным Защитникам и тем, кто приближал этот обмен.

Напомним, что 2 октября Украина провела очередной масштабный обмен пленными, организованный Объединенным центром и другими структурами по поручению Президента Владимира Зеленского.

Ранее мы также информировали, что руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил о новых обменах пленными.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
