Головна Новини дня Лиш з фото знає тата — щемливі історії звільнених з полону воїнів

Лиш з фото знає тата — щемливі історії звільнених з полону воїнів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 00:17
В Україну повернулися 205 українців із полону
Повернення полонених 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Україну повернулися ще 205 наших громадян — серед них 185 військових і 20 цивільних. Серед звільнених внаслідок обміну полоненими є ті, хто з перших днів війни боронив країну, захищав Маріуполь, "Азовсталь" та Чорнобильську АЕС.

Журналістка Анна Сірик Новини.LIVE поспілкувалася з близькими звільнених військових. В ефірі Вечір.LIVE вона поділилася деталями, перебуваючи поруч із родинами, які зустрічали звільнених оборонців.

Читайте також:

Звільнені герої повертаються додому

Звільнені українці повернулися на батьківщину після тривалого полону, серед них чимало оборонців, які понад два роки перебували в неволі. Одним із них став захисник ЧАЕС, чию історію розповіла його мама: окупанти захопили його в перші дні війни, а нині він знову з родиною.

"Потрапив у полон, дитині було 3 роки, вона майже не пам’ятає його, лиш із фото знає тата", — розповіла мати воїна.

Ще одна родина зустріла свого чоловіка після майже трьох років неволі: жінка принесла йому улюблений торт, а син Богдан мріє повезти батька на море.

Серед звільнених — оборонець "Азовсталі", який у полоні втратив десятки кілограмів ваги.

"До повномасштабного вторгнення він важив 109 кілограмів, а нині від нього залишилися лише кістки", — розповіла його дружина, яка понад 3,5 років чекала на цю зустріч.

На зустріч прийшли й діти оборонців, які вперше за довгий час мали змогу обійняти своїх батьків. Українське суспільство сприйняло новину з хвилею вдячності звільненим Захисникам і тим, хто наближав цей обмін.

Нагадаємо, що 2 жовтня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, організований Об’єднаним центром та іншими структурами за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Раніше ми також інформували, що керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив про нові обміни полоненими.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
