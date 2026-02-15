Видео
Главная Новости дня Лишь сценический образ — Кущ об иррациональных действиях Трампа

Лишь сценический образ — Кущ об иррациональных действиях Трампа

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 15:52
Кущ объяснил иррациональные действия Трампа — все не так, как кажется
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Многим действия американского лидера Дональда Трампа кажутся иррациональными, однако на самом деле это далеко не так. Под маской нелогичных поступков скрывается лишь сценический образ.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Кущ о действиях Трампа

"Его поступки (Трампа. — Ред.) абсолютно рациональны в своей основе. Они сопровождаются иррациональными высказываниями и различными медийными атаками, но он действует рационально. Именно поэтому он во второй раз стал Президентом США", — отметил Кущ.

Он добавил, что украинцы часто воспринимают президента США как сумбурную и непредсказуемую личность. Однако, по мнению эксперта, это лишь сценический образ, который стоит научиться отличать от реальных действий политика.

"Если мы допускаем, что в США может прийти к власти человек с какими-то сумбурными настроениями... Тогда надо просто копать бункер и прятаться там. Тогда не надо рассчитывать ни на какой оптимистический сценарий", — отметил Кущ.

Напомним, ранее Алексей Кущ рассказывал о том, чем может завершиться конфликт между НАТО и Россией.

Также Кущ объяснил, почему страны Европы никогда не будут готовы к войне.

США Дональд Трамп Украина политики война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
