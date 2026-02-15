Кущ объяснил иррациональные действия Трампа — все не так, как кажется

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Многим действия американского лидера Дональда Трампа кажутся иррациональными, однако на самом деле это далеко не так. Под маской нелогичных поступков скрывается лишь сценический образ.

Об этом заявил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.

Кущ о действиях Трампа

"Его поступки (Трампа. — Ред.) абсолютно рациональны в своей основе. Они сопровождаются иррациональными высказываниями и различными медийными атаками, но он действует рационально. Именно поэтому он во второй раз стал Президентом США", — отметил Кущ.

Он добавил, что украинцы часто воспринимают президента США как сумбурную и непредсказуемую личность. Однако, по мнению эксперта, это лишь сценический образ, который стоит научиться отличать от реальных действий политика.

"Если мы допускаем, что в США может прийти к власти человек с какими-то сумбурными настроениями... Тогда надо просто копать бункер и прятаться там. Тогда не надо рассчитывать ни на какой оптимистический сценарий", — отметил Кущ.

