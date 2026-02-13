Кущ заявил, что конфликт РФ с НАТО может перерасти в ядерную войну

Конфликт между РФ и НАТО может мгновенно перерасти в ядерную войну, — Кущ
В случае, если будет конфликт или война между Россией и НАТО, противостояние рискует перерасти сразу в ядерную войну. Причина кроется в технологическом превосходстве Альянса, и невозможностью РФ закрыть всю свою территорию.
Об этом в интервью Новини.LIVE заявил экономист Алексей Кущ.
Что может быть в случае прямого столкновения между РФ и НАТО
Кущ пояснил, что в случае прямого столкновения Россия начнет подвергаться сокрушительным ударам высокоточным западным оружием. И для того, чтобы закрыть огромную территорию своей страны, у Кремля физически не хватит систем ПВО.
"Конфликт с НАТО, или война с НАТО, она рискует сразу перерасти в ядерную войну. Потому что технологическое превосходство на стороне НАТО, и Россия будет испытывать тогда очень чувствительные удары высокоточным оружием НАТО. Систем защиты России не так уж и много, территории огромно прикрыть все невозможно. И существенные потери они могут сыграть таким образом, что Россия может применить ядерное оружие", — аргументировал свою позицию аналитик.
Также экономист добавил, что для США сейчас сложилась лучшая стратегическая ситуация в Европе. Кущ отметил, что старый мир после Второй мировой войны фактически находится перед американским "зонтиком безопасности", и нынешнее напряжение только усиливает эту зависимость.
Напомним, недавно западные эксперты по обороне пересмотрели прогнозы относительно потенциальной атаки России и смоделировали, удалось бы ей быстро захватить страны Балтии. Результаты для ЕС получились неутешительными.
Также мы писали, что по словам генсека НАТО Марка Рютте, альянс готов к дипломатическим усилиям и диалогу с Россией.
Читайте Новини.LIVE!