Кущ заявил, что конфликт РФ с НАТО может перерасти в ядерную войну

В случае, если будет конфликт или война между Россией и НАТО, противостояние рискует перерасти сразу в ядерную войну. Причина кроется в технологическом превосходстве Альянса, и невозможностью РФ закрыть всю свою территорию.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил экономист Алексей Кущ.

Что может быть в случае прямого столкновения между РФ и НАТО

Кущ пояснил, что в случае прямого столкновения Россия начнет подвергаться сокрушительным ударам высокоточным западным оружием. И для того, чтобы закрыть огромную территорию своей страны, у Кремля физически не хватит систем ПВО.

"Конфликт с НАТО, или война с НАТО, она рискует сразу перерасти в ядерную войну. Потому что технологическое превосходство на стороне НАТО, и Россия будет испытывать тогда очень чувствительные удары высокоточным оружием НАТО. Систем защиты России не так уж и много, территории огромно прикрыть все невозможно. И существенные потери они могут сыграть таким образом, что Россия может применить ядерное оружие", — аргументировал свою позицию аналитик.

Также экономист добавил, что для США сейчас сложилась лучшая стратегическая ситуация в Европе. Кущ отметил, что старый мир после Второй мировой войны фактически находится перед американским "зонтиком безопасности", и нынешнее напряжение только усиливает эту зависимость.

