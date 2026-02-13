Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Конфликт между РФ и НАТО может мгновенно перерасти в ядерную войну, — Кущ

Конфликт между РФ и НАТО может мгновенно перерасти в ядерную войну, — Кущ

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 00:11
Кущ заявил, что конфликт РФ с НАТО может перерасти в ядерную войну
Алексей Кущ. Фото: скриншот из эфира

В случае, если будет конфликт или война между Россией и НАТО, противостояние рискует перерасти сразу в ядерную войну. Причина кроется в технологическом превосходстве Альянса, и невозможностью РФ закрыть всю свою территорию.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил экономист Алексей Кущ.

Реклама
Читайте также:

Что может быть в случае прямого столкновения между РФ и НАТО

Кущ пояснил, что в случае прямого столкновения Россия начнет подвергаться сокрушительным ударам высокоточным западным оружием. И для того, чтобы закрыть огромную территорию своей страны, у Кремля физически не хватит систем ПВО.

"Конфликт с НАТО, или война с НАТО, она рискует сразу перерасти в ядерную войну. Потому что технологическое превосходство на стороне НАТО, и Россия будет испытывать тогда очень чувствительные удары высокоточным оружием НАТО. Систем защиты России не так уж и много, территории огромно прикрыть все невозможно. И существенные потери они могут сыграть таким образом, что Россия может применить ядерное оружие", — аргументировал свою позицию аналитик.

Также экономист добавил, что для США сейчас сложилась лучшая стратегическая ситуация в Европе. Кущ отметил, что старый мир после Второй мировой войны фактически находится перед американским "зонтиком безопасности", и нынешнее напряжение только усиливает эту зависимость.

Напомним, недавно западные эксперты по обороне пересмотрели прогнозы относительно потенциальной атаки России и смоделировали, удалось бы ей быстро захватить страны Балтии. Результаты для ЕС получились неутешительными.

Также мы писали, что по словам генсека НАТО Марка Рютте, альянс готов к дипломатическим усилиям и диалогу с Россией.

война НАТО ядерное оружие ПВО Россия ядерная война
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации