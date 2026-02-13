Відео
Головна Новини дня Конфлікт між РФ та НАТО може миттєво перерости у ядерну війну, — Кущ

Конфлікт між РФ та НАТО може миттєво перерости у ядерну війну, — Кущ

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 00:11
Кущ заявив, що конфлікт РФ з НАТО може перерости у ядерну війну
Олексій Кущ. Фото: скриншот з ефіру

У разі, якщо буде конфлікт чи війна між Росією та НАТО, протистояння ризикує перерости одразу у ядерну війну. Причина криється у технологічній перевазі Альянсу, і неможливістю РФ закрити всю свою територію.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив економіст Олексій Кущ.

Читайте також:

Що може бути у разі прямого зіткнення між РФ та НАТО

Кущ пояснив, що у разі прямого зіткнення Росія почне зазнавати нищівних ударів високоточною західною зброєю. І для того, щоб закрити величезну територію своєї країни, у Кремля фізично не вистачить систем ППО.

"Конфлікт з НАТО, чи війна з НАТО, вона ризикує одразу перерасти в ядерну війну. Тому що технологічна перевага на боці НАТО, і Росія буде зазнавати тоді дуже дошкульних ударів високоточним зброєю НАТО. Систем захисту Росії не так вже і багато, території величезно прикрити все неможливо. І суттєві втрати вони можуть зіграти таким чином, що Росія може застосувати ядерну зброю", — аргументував свою позицію аналітик.

Також економіст додав, що для США зараз склалася найкраща стратегічна ситуація в Європі. Кущ наголосив, що старий світ після Другої світової війни фактично перебуває перед американською "безпековою парасолькою", і нинішня напруга лише посилює цю залежність.

Нагадаємо, нещодавно західні експерти з оборони переглянули прогнози щодо потенційної атаки Росії і змоделювали, чи вдалося б їй швидко захопити країни Балтії. Результати для ЄС вийшли невтішними.

Також ми писали, що за словами генсека НАТО Марка Рютте, альянс готовий до дипломатичних зусиль та діалогу з Росією.

війна НАТО ядерна зброя ППО Росія ядерна війна
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
