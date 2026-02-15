Кущ пояснив ірраціональні дії Трампа — все не так, як здається

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Багатьом дії американського лідера Дональда Трампа здаються ірраціональними, однак насправді це далеко не так. Під маскою нелогічних вчинків ховається лише сценічний образ.

Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Кущ про дії Трампа

"Його вчинки (Трампа. — Ред.) абсолютно раціональні в своїй основі. Вони супроводжуються ірраціональними висловлюваннями і різними медійними атаками, але він діє раціонально. Саме тому він вдруге став Президентом США", — зазначив Кущ.

Він додав, що українці часто сприймають президента США як сумбурну і непередбачувану особистість. Однак, на думку експерта, це лише сценічний образ, який варто навчитися відрізняти від реальних дій політика.

"Якщо ми допускаємо, що в США може прийти до влади людина з якимись сумбурними налаштуваннями... Тоді треба просто копати бункер і ховатися там. Тоді не треба розраховувати ні на який оптимістичний сценарій", — зазначив Кущ.

