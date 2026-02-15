Відео
Лише сценічний образ — Кущ про ірраціональні дії Трампа

Лише сценічний образ — Кущ про ірраціональні дії Трампа

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 15:52
Кущ пояснив ірраціональні дії Трампа — все не так, як здається
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Багатьом дії американського лідера Дональда Трампа здаються ірраціональними, однак насправді це далеко не так. Під маскою нелогічних вчинків ховається лише сценічний образ.

Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Кущ про дії Трампа

"Його вчинки (Трампа. — Ред.) абсолютно раціональні в своїй основі. Вони супроводжуються ірраціональними висловлюваннями і різними медійними атаками, але він діє раціонально. Саме тому він вдруге став Президентом США", — зазначив Кущ.

Він додав, що українці часто сприймають президента США як сумбурну і непередбачувану особистість. Однак, на думку експерта, це лише сценічний образ, який варто навчитися відрізняти від реальних дій політика.

"Якщо ми допускаємо, що в США може прийти до влади людина з якимись сумбурними налаштуваннями... Тоді треба просто копати бункер і ховатися там. Тоді не треба розраховувати ні на який оптимістичний сценарій", — зазначив Кущ.

Нагадаємо, раніше Олексій Кущ розповідав про те, чим може завершитися конфлікт між НАТО та Росією.

Також Кущ пояснив, чому країни Європи ніколи не будуть готовими до війни.

США Дональд Трамп Україна політики війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
