Кущ пояснив ірраціональні дії Трампа — все не так, як здається

Лише сценічний образ — Кущ про ірраціональні дії Трампа
Багатьом дії американського лідера Дональда Трампа здаються ірраціональними, однак насправді це далеко не так. Під маскою нелогічних вчинків ховається лише сценічний образ.
Про це заявив економіст Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE.
Кущ про дії Трампа
"Його вчинки (Трампа. — Ред.) абсолютно раціональні в своїй основі. Вони супроводжуються ірраціональними висловлюваннями і різними медійними атаками, але він діє раціонально. Саме тому він вдруге став Президентом США", — зазначив Кущ.
Він додав, що українці часто сприймають президента США як сумбурну і непередбачувану особистість. Однак, на думку експерта, це лише сценічний образ, який варто навчитися відрізняти від реальних дій політика.
"Якщо ми допускаємо, що в США може прийти до влади людина з якимись сумбурними налаштуваннями... Тоді треба просто копати бункер і ховатися там. Тоді не треба розраховувати ні на який оптимістичний сценарій", — зазначив Кущ.
Нагадаємо, раніше Олексій Кущ розповідав про те, чим може завершитися конфлікт між НАТО та Росією.
Також Кущ пояснив, чому країни Європи ніколи не будуть готовими до війни.
Читайте Новини.LIVE!