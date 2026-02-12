Олексій Кущ пояснив, чому Європа ніколи не буде готова до війни

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Європа не зможе підготуватися до великої війни. Це неможливо навіть якщо суттєво наростить виробництво зброї.

Про це повідомив економіст Олексій Кущ в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Чи буде готова Європа до війни

За словами експерта, поки Україна фактично виграє для Заходу час у протистоянні з Росією, країни ЄС намагаються запустити процес масштабної мілітаризації.

"Але в Європі є декілька факторів, які заважають завершити цей процес. Це — ідеалогія", — сказав він.

Кущ зазначає, що можна збудувати сотні оборонних підприємств і наростити випуск озброєння, однак створити повноцінну військову економіку на базі демілітаризованого суспільства неможливо. На його думку, сучасна Європа, яка сповідує ідеї трансгуманізму, "зеленого курсу" та абсолютизації прав людини, ментально не готова до тривалого воєнного протистояння.

Економіст порівняв таку спробу з примусом прихильника індійської ахімси — філософії ненасилля — відмовитися від своїх переконань.

"Європа не була готова раніше, не готова зараз і не буде готова ні через 5, ні через 10 років", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія активно розбудовує ядерну базу всього за 270 км від кордону зі Швецією.

А також експерти повідомляли про загрози з боку Росії для Європи дискусії тривають вже давно. Зокрема, раніше повідомлялось, що ЄС має вкладати більше ресурсів у ВПК.