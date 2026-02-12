Алексей Кущ объяснил, почему Европа никогда не будет готова к войне

Эксперт объяснил, почему Европа никогда не будет готова к войне
Европа не сможет подготовиться к большой войне. Это невозможно даже если существенно нарастит производство оружия.
Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.
Будет ли готова Европа к войне
По словам эксперта, пока Украина фактически выигрывает для Запада время в противостоянии с Россией, страны ЕС пытаются запустить процесс масштабной милитаризации.
"Но в Европе есть несколько факторов, которые мешают завершить этот процесс. Это — идеалогия", — сказал он.
Кущ отмечает, что можно построить сотни оборонных предприятий и нарастить выпуск вооружения, однако создать полноценную военную экономику на базе демилитаризованного общества невозможно. По его мнению, современная Европа, исповедующая идеи трансгуманизма, "зеленого курса" и абсолютизации прав человека, ментально не готова к длительному военному противостоянию.
Экономист сравнил такую попытку с принуждением сторонника индийской ахимсы - философии ненасилия - отказаться от своих убеждений.
"Европа не была готова раньше, не готова сейчас и не будет готова ни через 5, ни через 10 лет", — подытожил он.
