Алексей Кущ объяснил, почему Европа никогда не будет готова к войне

Европа не сможет подготовиться к большой войне. Это невозможно даже если существенно нарастит производство оружия.

Об этом сообщил экономист Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE.

Будет ли готова Европа к войне

По словам эксперта, пока Украина фактически выигрывает для Запада время в противостоянии с Россией, страны ЕС пытаются запустить процесс масштабной милитаризации.

"Но в Европе есть несколько факторов, которые мешают завершить этот процесс. Это — идеалогия", — сказал он.

Кущ отмечает, что можно построить сотни оборонных предприятий и нарастить выпуск вооружения, однако создать полноценную военную экономику на базе демилитаризованного общества невозможно. По его мнению, современная Европа, исповедующая идеи трансгуманизма, "зеленого курса" и абсолютизации прав человека, ментально не готова к длительному военному противостоянию.

Экономист сравнил такую попытку с принуждением сторонника индийской ахимсы - философии ненасилия - отказаться от своих убеждений.

"Европа не была готова раньше, не готова сейчас и не будет готова ни через 5, ни через 10 лет", — подытожил он.

