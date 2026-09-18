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Главная Новости дня Лёушкин: Цена на дизельное топливо на АЗС в эти выходные может превысить 100 грн

Лёушкин: Цена на дизельное топливо на АЗС в эти выходные может превысить 100 грн

Ua ru
18 сентября 2026 19:35
Цена на дизельное топливо в Украине может превысить 100 грн — прогноз Леушкина
АЗС "Укрнафта". Фото: Ukrnafta/Facebook

Цена дизельного топлива на украинских АЗС в эти выходные может превысить 100 грн за литр. Об этом сообщил эксперт по топливу и основатель группы компаний "Prime", объяснив возможное изменение цен ситуацией на внешнем рынке, колебаниями валютного курса и ростом стоимости доставки топлива.

Об этом Дмитрий Леушкин рассказал в эфире День.LIVE.

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Дизельное топливо на АЗС дороже бензина

По словам Леушкина, дизельное топливо сейчас должно стоить как минимум на 10 грн дороже бензина. В то же время цена бензина также может меняться, поэтому конечная стоимость дизеля в разных сетях будет зависеть от их текущей цены.

На АЗС меняют ценники

Эксперт обратил внимание, что на многих автозаправочных комплексах цена дизельного топлива сейчас близка к 99,90 грн за литр. По его словам, часть сетей пока не может установить на табло трехзначную цену из-за технических ограничений оборудования.

В то же время АЗС уже ищут способы заменить или перенастроить ценники. Леушкин отметил, что некоторые сети уже решили этот вопрос.

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Почему дорожает топливо

Дальнейший рост стоимости топлива эксперт связывает с мировыми котировками, курсом валют и подорожанием доставки.

Отдельно Леушкин объяснил, от чего зависит стоимость бензина: "Цена на бензин зависит от внешних котировок, от того, сколько он стоит в Европе".

По его словам, сейчас растут европейские котировки на топливо, а также расходы на его доставку в Украину.

На данный момент основной проблемой эксперт называет именно высокую цену топлива, а не его физический дефицит.

Что происходит на рынке топлива

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за военных действий на Ближнем Востоке и обострения ситуации в районе Ормузского пролива дизельное топливо в Украине стремительно дорожает. Вскоре розничные цены могут подняться до 106 гривен за литр. Эксперт Сергей Куюн отметил, что из-за полной зависимости от импорта внутренний рынок мгновенно повторяет глобальную ценовую динамику.

Также Новини.LIVE писали, что Сергей Куюн советовал украинцам и предпринимателям заранее позаботиться о запасах топлива, чтобы предотвратить панику на рынке в случае перебоев с доставкой. В настоящее время общего дефицита бензина или дизельного топлива в стране не наблюдается, однако точечные обстрелы логистических узлов способны временно нарушить поставки топлива на заправки.

Украина АЗС топливо Цены на топливо дизель
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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