Ціна дизеля в Україні може перевищити 100 грн — прогноз Льоушкіна

АЗС "Укрнафти". Фото: Ukrnafta/Facebook

Ціна дизельного пального на українських АЗС цими вихідними може перевищити 100 грн за літр. Про це повідомив паливний експерт і засновник групи компаній "Prime", пояснивши можливу зміну цін ситуацією на зовнішньому ринку, коливаннями валютного курсу та зростанням вартості доставки пального.

Про це Дмитро Льоушкін розповів в ефірі "День.LIVE"

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Дизель на АЗС дорожчий за бензин

За словами Льоушкіна, дизельне пальне зараз має коштувати щонайменше на 10 грн дорожче за бензин. Водночас ціна бензину також може змінюватися, тому кінцева вартість дизеля на різних мережах залежатиме від їхньої поточної ціни.

На АЗС змінюють цінники

Експерт звернув увагу, що на багатьох автозаправних комплексах ціна дизеля зараз близька до 99,90 грн за літр. За його словами, частина мереж поки що не може встановити на табло тризначну ціну через технічні обмеження обладнання.

Водночас АЗС уже шукають способи замінити або переналаштувати цінники. Льоушкін зазначив, що деякі мережі вже вирішили це питання.

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Чому дорожчає пальне

Подальше зростання вартості пального експерт пов'язує зі світовими котируваннями, курсом валют і подорожчанням доставки.

Окремо Льоушкін пояснив, від чого залежить вартість бензину: "Бензин відштовхується від зовнішніх котирувань, скільки воно коштує в Європі".

За його словами, зараз зростають європейські котирування на пальне, а також витрати на його доставку в Україну.

Наразі основною проблемою експерт називає саме високу ціну пального, а не його фізичний дефіцит.

Що відбувається на ринку пального

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через військові дії на Близькому Сході та загострення в районі Ормузької протоки дизель в Україні стрімко дорожчає. Незабаром роздрібні ціни можуть піднятися до 106 гривень за літр. Експерт Сергій Куюн зазначив, що через повну залежність від імпорту внутрішній ринок миттєво повторює глобальну цінову динаміку.

Також Новини.LIVE писали, що Сергій Куюн радив українцям та підприємцям завчасно подбати про запаси пального, щоб запобігти паніці на ринку у випадку перебоїв із доставкою. Нині загального браку бензину чи дизелю в країні не спостерігається, проте точкові обстріли логістичних вузлів здатні тимчасово порушити постачання палива на заправки.