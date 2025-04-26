В РФ задержали якобы агента Украины по подозрению в убийстве Москалика

Ликвидация Москалика — в РФ заявили о задержании "виновного"
В России заявили о задержании якобы агента Украины по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Враг публикует информацию об Игнате Кузине.
Об этом сообщают росСМИ в субботу, 26 апреля.
РФ "нашла" украинский след в убийстве Москалика
"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине", — заявили в ФСБ РФ.
Там говорят, что Кузин якобы заминировал Volkswagen Golf в Балашихе. В результате взрыва был ликвидирован Москалик.
По информации России, "украинский агент" якобы приобрел автомобиль, где и установил взрывчатку, компоненты для которой "изъял из тайника" в Московской области.
В ФСБ утверждают, что ее "дистанционно активировали из Украины".
Кузина доставили в следственный комитет России в рамках дела о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств.
Напомним, 25 апреля в Московской области произошел взрыв возле жилого дома, в результате чего погиб Ярослав Москалик.
Известно, что ликвидированный генерал-лейтенант России участвовал во встречах "Нормандской четверки" в 2015 и 2019 годах.
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