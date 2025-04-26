В РФ задержали якобы агента Украины по подозрению в убийстве Москалика

Задержанный Игнат Кузин. Фото: скриншот

В России заявили о задержании якобы агента Украины по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Ярослава Москалика. Враг публикует информацию об Игнате Кузине.

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 26 апреля.

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"В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине", — заявили в ФСБ РФ.

Там говорят, что Кузин якобы заминировал Volkswagen Golf в Балашихе. В результате взрыва был ликвидирован Москалик.

По информации России, "украинский агент" якобы приобрел автомобиль, где и установил взрывчатку, компоненты для которой "изъял из тайника" в Московской области.

В ФСБ утверждают, что ее "дистанционно активировали из Украины".

Кузина доставили в следственный комитет России в рамках дела о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или устройств.

Напомним, 25 апреля в Московской области произошел взрыв возле жилого дома, в результате чего погиб Ярослав Москалик.

Известно, что ликвидированный генерал-лейтенант России участвовал во встречах "Нормандской четверки" в 2015 и 2019 годах.