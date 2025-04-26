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Ліквідація Москалика — у РФ заявили про затримання "винного"

26 квітня 2025 20:30
Аркадій Пастула - Редактор
У РФ затримали нібито агента України за підозрою у вбивстві Москалика
Затриманий Ігнат Кузін. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Росії заявили про затримання нібито агента України за підозрою у вбивстві генерал-лейтенанта Збройних сил Росії Ярослава Москалика. Ворог публікує інформацію про Ігната Кузіна.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 26 квітня.

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"У результаті невідкладних заходів затримано агента українських спецслужб Кузіна Ігната 1983 року народження, який має посвідку на проживання в Україні", — заявили в ФСБ РФ.

Там кажуть, що Кузін нібито замінував Volkswagen Golf у Балашисі. Внаслідок вибуху було ліквідовано Москалика.

За інформацією Росії, "український агент" нібито придбав автомобіль, де і встановив вибухівку, компоненти для якої "вилучив зі схованки" у Московській області. 

У ФСБ стверджують, що її "дистанційно активували з України".

Кузіна доправили до слідчого комітету Росії у рамках справи про терористичний акт та незаконне зберігання вибухових речовин або пристроїв.

Нагадаємо, 25 квітня у Московській області стався вибух біля житлового будинку, внаслідок чого загинув Ярослав Москалик.

Відомо, що ліквідований генерал-лейтенант Росії брав участь у зустрічах "Нормандської четвірки" в 2015 та 2019 роках.

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