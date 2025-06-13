Израиль ликвидировал генералов Ирана - это может повлиять на количество "Шахедов" для России

Анатолий Храпчинский. Фото: скриншот

В ночь на 13 июня Израиль атаковал объекты ядерной программы Ирана и ликвидировал иранских командующих. Это в свою очередь, может снизить поставки "Шахедов" в Россию.

Об этом в эфире Вечір.LIVE, в пятницу 13 июня, заявил заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Храпчинский отметил, что успешная операция Израиля против одного из ключевых иранских генералов может нарушить цепь передачи технологий и комплектующих дронов в РФ. Этот фактор может повлиять на ситуацию в Украине, поскольку РФ зависима от ряда комплектующих для "Шахедов".

"Иранские генералы, которые были допущены в Кремль, которые обменивались определенной информацией, они были основными носителями тех отчетов, которые предоставляла Россия, например, Ирану по применению дронов. Поэтому в любом случае надо понять, что такие удары со стороны Израиля по Ирану могут иметь потом качественные последствия для нас", — сказал он.

В то же время Храпчинский подчеркнул, что это не повод, чтобы Украина останавливала свои атаки по территории РФ.

Напомним, в СМИ сообщали, что Израиль в рамках своей атаки ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командующих. Они были убиты в командном центре, когда они встретились на совещании

Также мы писали, что в результате ракетного удара Израиля, было попадание по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи.