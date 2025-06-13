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Ліквідація генерала Ірану вплине на дрони для РФ, — Храпчинський

13 червня 2025 23:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль ліквідував генералів Ірану — це може вплинути на кількість "Шахедів" для Росії
Анатолій Храпчинський. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 13 червня Ізраїль атакував об'єкти ядерної програми Ірану та ліквідував іранських командувачів. Це у свою чергу, може знизити постачання "Шахедів" до Росії.

Про це в ефірі Вечір.LIVE, у п'ятницю 13 червня, заявив заступник директора компанії із виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Храпчинський зазначив, що успішна операція Ізраїлю проти одного з ключових іранських генералів може порушити ланцюг передачі технологій та комплектуючих дронів до РФ. Цей фактор може вплинути на ситуацію в Україні, оскільки РФ залежна від низки комплектуючих для "Шахедів".

"Іранські генерали, які були допущені до Кремля, які обмінювались певною інформацією, вони були основними носіями тих звітів, які надавала Росія, наприклад, Ірану щодо застосування дронів. Тому в будь-якому випадку треба зрозуміти, що такі удари з боку Ізраїлю по Ірану можуть мати потім якісні наслідки для нас", — сказав він.

Водночас Храпчинський підкреслив, що це не привід, аби України зупиняла свої атаки по території РФ.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що Ізраїль в рамках своєї атаки ліквідував щонайменше 20 високопоставлених іранських командувачів. Їх було вбито в командному центрі, коли вони зустрілися на нараді.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару Ізраїлю, було влучання по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хаменеї.

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