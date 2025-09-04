Лидеры ЕС позвонили премьеру Индии — о чем общались

Европейские лидеры позвонили премьеру Индии. Фото: Х Урсулы фон дер Ляйен

Европейская комиссия отметила важную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это дало возможность обсудить дальнейшее сотрудничество Индии с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Лидеры ЕС позвонили премьеру Индии по телефону

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Индия играет ключевую роль в прекращении войны с Россией и создании условий для мира.

Она отметила, что конфликт имеет далеко идущие последствия для глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность, создавая риски для всего мира.

Ожидается, что на следующем саммите ЕС-Индия в 2026 году стороны согласуют общую стратегическую повестку дня.

Кроме того, Еврокомиссия подтвердила приверженность завершению переговоров по Соглашению о свободной торговле до конца года, подчеркнув необходимость реального прогресса уже сейчас.

