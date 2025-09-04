Видео
Лидеры ЕС позвонили премьеру Индии — о чем общались

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 20:38
Европейские лидеры позвонили премьеру Индии. Фото: Х Урсулы фон дер Ляйен

Европейская комиссия отметила важную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это дало возможность обсудить дальнейшее сотрудничество Индии с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Лидеры ЕС позвонили премьеру Индии по телефону

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Индия играет ключевую роль в прекращении войны с Россией и создании условий для мира.

Она отметила, что конфликт имеет далеко идущие последствия для глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность, создавая риски для всего мира.

Ожидается, что на следующем саммите ЕС-Индия в 2026 году стороны согласуют общую стратегическую повестку дня.

Кроме того, Еврокомиссия подтвердила приверженность завершению переговоров по Соглашению о свободной торговле до конца года, подчеркнув необходимость реального прогресса уже сейчас.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" сегодня во время разговора с президентом США Дональдом Трампом не получила от него конкретики относительно гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что вклад США будет определен "в ближайшие недели.

Также мы писали, что участники "Коалиции желающих" готовы поставлять Украине ракеты большой дальности.

Владимир Зеленский Европейский союз Индия Урсула фон дер Ляйен ЕС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
