Головна Новини дня Лідери ЄС зателефонували прем'єру Індії — про що спілкувались

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 20:38
Лідери ЄС зателефонували прем'єру Індії — про що спілкувались
Європейські лідери зателефонували прем'єру Індії. Фото: Х Урсули фон дер Ляєн

Європейська комісія відзначила важливу зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це дало нагоду обговорити подальшу співпрацю Індії з Президентом України Володимиром Зеленським.

По це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Читайте також:
Пост Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Лідери ЄС зателефонували прем'єру Індії

Фон дер Ляєн підкреслила, що Індія відіграє ключову роль у припиненні війни з Росією та створенні умов для миру.

Вона зауважила, що конфлікт має далекосяжні наслідки для глобальної безпеки і підриває економічну стабільність, створюючи ризики для всього світу.

Очікується, що на наступному саміті ЄС-Індія у 2026 році сторони узгодять спільний стратегічний порядок денний.

Крім того, Єврокомісія підтвердила відданість завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року, наголосивши на необхідності реального прогресу вже зараз.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція охочих" сьогодні під час розмови з президентом США Дональдом Трампом не отримала від нього конкретики щодо гарантій безпеки для України. Він зазначив, що внесок США буде визначено "найближчими тижнями.

Також ми писали, що учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети великої дальності. 

Володимир Зеленський Європейський союз Індія Урсула фон дер Ляєн ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
