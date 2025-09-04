Лідери ЄС зателефонували прем'єру Індії — про що спілкувались

Європейські лідери зателефонували прем'єру Індії. Фото: Х Урсули фон дер Ляєн

Європейська комісія відзначила важливу зустріч із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це дало нагоду обговорити подальшу співпрацю Індії з Президентом України Володимиром Зеленським.

По це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Пост Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Лідери ЄС зателефонували прем'єру Індії

Фон дер Ляєн підкреслила, що Індія відіграє ключову роль у припиненні війни з Росією та створенні умов для миру.

Вона зауважила, що конфлікт має далекосяжні наслідки для глобальної безпеки і підриває економічну стабільність, створюючи ризики для всього світу.

Очікується, що на наступному саміті ЄС-Індія у 2026 році сторони узгодять спільний стратегічний порядок денний.

Крім того, Єврокомісія підтвердила відданість завершенню переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю до кінця року, наголосивши на необхідності реального прогресу вже зараз.

