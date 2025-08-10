Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Дональд Туск и Владимир Зеленский. Фото: Yonhap News

Текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров по достижению мира в Украине, Украина должна получить надежные гарантии безопасности после проведения переговоров, в которых должна участвовать Украина при поддержке европейских партнеров.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Заявление лидеров ЕС относительно мира в Украине

Заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министра Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стуба и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и длительного мира и безопасности для Украины. Мы убеждены, что успех может обеспечить только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны", — говорится в сообщении.

Лидеры заявили, что готовы поддерживать эту работу как дипломатически, так и через сохранение нашей существенной военной и финансовой помощи Украине, в частности через работу коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против Российской Федерации.

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы.

Мы согласны с тем, что эти жизненно важные интересы охватывают потребность в прочных и надежных гарантиях безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. У Украины есть свобода выбора собственной судьбы. Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий", — добавили они.

В заявлении отмечается, что путь к миру в Украине не может определяться без Украины. А международные границы не должны меняться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров.

"Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы. И мы и дальше будем тесно сотрудничать ради мира в Украине, которая защищает наши жизненно важные интересы безопасности", — добавили лидеры.

Недавно Трамп сообщил в соцсетях, что уже 15 августа у него будет встреча с Путиным в американском штате Аляска. Вскоре помощник главы Кремля Юрий Ушаков подтвердил анонс встречи, отметив, что одной из тем переговоров будет война в Украине.

Также Трамп заявлял, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.