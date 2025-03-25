Аргентина рассекретит документы о нацистах, сбежавших после Второй мировой

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: REUTERS/Matias Baglietto

Лидер Аргентины Хавьер Милей приказал рассекретить документы о немецких нацистах. Речь идет о тех, кто нашел убежище в его стране после Второй мировой войны.

Об этом сообщил глава Кабинета министров Гильермо Франкос, передает Infobae.

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Президент Аргентины отметил, что решение о рассекречивании документов было принято после соответствующего обращения американского сенатора-республиканца Стива Дейнса.

По словам Франкоса, Милей согласился обнародовать эти данные. Он подчеркнул, что у него нет причин защищать эту информацию.

Глава Кабинета министров отметил, что важно знать всю историю, поэтому это намерена сделать исполнительная власть.

Деятели нацистской Германии в Аргентине

Еще до завершения Второй мировой войны Германия начала рассматривать возможности бегства своих военных и политических деятелей в страны, которые относились к режиму Гитлера благосклонно. Прежде всего речь шла об Аргентине.

Известно, что они переправлялись в страну через получение паспорта в римском офисе Красного Креста и подачу прошения на туристическую визу.

В результате в Аргентину попали один из авторов Холокоста Адольф Айхман, офицер СС Йозеф Менгеле и другие.

Напомним, 17 марта украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Хавьером Милеем.

Ранее Милей объявил о создании альянса "правых". Таким образом, он хочет противостоять левой идеологии "воук", которая предусматривает борьбу с несправедливостью, дискриминацией и неравенством.