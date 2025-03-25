Аргентина розсекретить документи про нацистів, які втекли після Другої світової

Президент Аргентини Хав’єр Мілей. Фото: REUTERS/Matias Baglietto

Лідер Аргентини Хав’єр Мілей наказав розсекретити документи про німецьких нацистів. Йдеться про тих, хто знайшов притулок у його країні після Другої світової війни.

Про це повідомив глава Кабінету міністрів Гільєрмо Франкос, передає Infobae.

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Президент Аргентини зазначив, що рішення про розсекречення документів було ухвалене після відповідного звернення американського сенатора-республіканця Стіва Дейнса.

За словами Франкоса, Мілей погодився оприлюднити ці дані. Він наголосив, що у ньому немає причин захищати цю інформацію.

Очільник Кабінету міністрів зауважив, що важливо знати всю історію, тому це має намір зробити виконавча влада.

Діячі нацистської Німеччини в Аргентині

Ще до завершення Другої світової війни Німеччина почала розглядати можливості втечі своїх військових і політичних діячів до країн, які ставилися до режиму Гітлера прихильно. Насамперед йшлося про Аргентину.

Відомо, що вони переправлялися до країни через отримання паспорта в римському офісі Червоного Хреста та подання прохання на туристичну візу.

Внаслідок цього до Аргентини потрапили один з авторів Голокосту Адольф Айхман, офіцер СС Йозеф Менгеле та інші.

Нагадаємо, 17 березня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Хав'єром Мілеєм.

Раніше Мілей оголосив про створення альянсу "правих". Таким чином, він хоче протистояти лівій ідеології "воук", яка передбачає боротьбу з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю.