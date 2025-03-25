Аргентина розсекретить документи про нацистів, які втекли після Другої світової

Лідер Аргентини наказав розсекретити документи про нацистів
Лідер Аргентини Хав’єр Мілей наказав розсекретити документи про німецьких нацистів. Йдеться про тих, хто знайшов притулок у його країні після Другої світової війни.
Про це повідомив глава Кабінету міністрів Гільєрмо Франкос, передає Infobae.
Документи про нацистів
Президент Аргентини зазначив, що рішення про розсекречення документів було ухвалене після відповідного звернення американського сенатора-республіканця Стіва Дейнса.
За словами Франкоса, Мілей погодився оприлюднити ці дані. Він наголосив, що у ньому немає причин захищати цю інформацію.
Очільник Кабінету міністрів зауважив, що важливо знати всю історію, тому це має намір зробити виконавча влада.
Діячі нацистської Німеччини в Аргентині
Ще до завершення Другої світової війни Німеччина почала розглядати можливості втечі своїх військових і політичних діячів до країн, які ставилися до режиму Гітлера прихильно. Насамперед йшлося про Аргентину.
Відомо, що вони переправлялися до країни через отримання паспорта в римському офісі Червоного Хреста та подання прохання на туристичну візу.
Внаслідок цього до Аргентини потрапили один з авторів Голокосту Адольф Айхман, офіцер СС Йозеф Менгеле та інші.
Нагадаємо, 17 березня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Хав'єром Мілеєм.
Раніше Мілей оголосив про створення альянсу "правих". Таким чином, він хоче протистояти лівій ідеології "воук", яка передбачає боротьбу з несправедливістю, дискримінацією та нерівністю.
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