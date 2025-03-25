Переселенцы в ЕС — сколько украинцев проживает в Евросоюзе

Директор Института демографии Элла Либанова. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сейчас 4,3 млн украинцев находятся под действием закона о временной защите или закона о беженцах в странах Европейского Союза. Сколько из них вернется со временем в Украину, сейчас сложно ответить.

Об этом заявила директор Института демографии Элла Либанова в понедельник, 24 марта.

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Либанова отметила, что треть из тех украинцев, которые переехали в Евросоюз, в возрасте до 18 лет. Только 6% из 4,3 млн украинцев в ЕС старше 65 лет.

"Сколько людей мы дождемся обратно? Это очень сложный вопрос. Ответ на него надо искать в перспективах окончания хотя бы горячей фазы войны", — отметила директор Института демографии.

Она добавила, что внешняя миграция сильно обострила процесс демографического старения. По словам Либановой, ситуация может ухудшиться уже к 2023 году.

"Дальнейший отток населения может еще больше осложнить демографическую ситуацию, особенно если мужчины начнут выезжать, чтобы воссоединиться с семьями за рубежом", — добавила Либанова.

Напомним, директор Института демографии также рассказала о проблемах, с которыми может столкнуться Украина после завершения войны. В частности, речь идет о том, что многие люди могут выехать за границу.

Кроме того, Либанова сообщила об измененной возрастной классификации, которую ввела Всемирная организация здравоохранения. Так, теперь молодость длится до 45 лет.