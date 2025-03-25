Переселенці в ЄС — скільки українців проживає у Євросоюзі

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наразі 4,3 млн українців перебувають під дією закону про тимчасовий захист або закону про біженців у країнах Європейського Союзу. Скільки з них повернеться з часом в Україну, зараз складно відповісти.

Про це заявила директорка Інституту демографії Елла Лібанова у понеділок, 24 березня.

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Лібанова зазначила, що третина з тих українців, які переїхали до Євросоюзу, віком до 18 років. Тільки 6% з 4,3 млн українців у ЄС старше 65 років.

"Скільки людей ми дочекаємося назад? Це дуже складне питання. Відповідь на нього треба шукати у перспективах закінчення хоча б гарячої фази війни", — зазначила директорка Інституту демографії.

Вона додала, що зовнішня міграція сильно загострила процес демографічного старіння. За словами Лібанової, ситуація може погіршитися вже до 2023 року.

"Подальший відтік населення може ще більше ускладнити демографічну ситуацію, особливо якщо чоловіки почнуть виїжджати, аби возз'єднатися з родинами за кордоном", — додала Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії також розповіла про проблеми, з якими може стикнутись Україна після завершення війни. Зокрема, йдеться про те, що багато людей можуть виїхати за кордон.

Крім того, Лібанова повідомила про змінену вікову класифікацію, яку запровадила Всесвітня організація охорони здоров'я. Так, тепер молодість триває до 45 років.